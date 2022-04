La SNCF veut voyager léger pour attirer plus de voyageurs

Des trains légers, moins capacitaires et économiques en exploitation et en maintenance. Les futurs trains de la SNCF doivent répondre à un objectif essentiel : doubler la part modale du ferroviaire avant la fin de la décennie. Pour cela, il faut attirer de nouveaux voyageurs prêts à délaisser la voiture. « Ces dernières années nous sommes passés de l’écologie et l’environnement à l’urgence climatique, rappelait le 7 avril Carole Desnost, directrice technologies, innovations et projets groupe à la SNCF. Le rail représente moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, il faut réduire rapidement les émissions en réalisant un report modal important de l’auto vers le rail. Il nous faudra plus de trains et plus de voyageurs sur le réseau. »

Une révolution engagée avec la priorité des trains du quotidien enclenchée par la loi mobilités (LOM) et la loi sur le ferroviaire. Pourtant, quelques années en arrière, la SNCF et l’Etat se renvoyaient la balle sur les fermetures des gares et la suppression de lignes.

Flexy, la navette rail-route et Draisy, le mini-TER électrique

