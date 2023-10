La SNCF, Alstom et Valdunes doivent se rencontrer en octobre pour assurer la survie du sous-traitant

La lutte des salariés de Valdunes continue, jusque dans les plus hautes sphères. Le 9 octobre, une délégation de la CGT était reçue par le cabinet d’Elisabeth Borne. Leur objectif : demander l’organisation d’une réunion avec la SNCF, Alstom et la région Hauts-de-France dans le but de créer un consortium du ferroviaire. «Si Valdunes disparaît demain, on n’aura plus d’industrie ferroviaire en France», a déclaré Maxime Savaux, délégué syndical CGT à Valdunes. Selon le syndicat, une telle rencontre aura bien lieu. Seul reste à fixer une date, entre le 15 et le 31 octobre.

