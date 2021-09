La simplification des procédures environnementales des projets industriels n'en est pas une, selon l'avocat Arnaud Gossement

15 jours gratuits et sans engagement

Alléger les procédures administratives des entreprises? La France n'étant pas avare en la matière, l’objectif est louable. Cet été, le gouvernement a publié au journal officiel deux décrets de sa loi d’accélération et de simplification de l’action publique (Asap) adoptée en octobre 2020. Le premier, publié le 31 juillet, vise l’allégement des procédures environnementales nécessaires pour implanter un projet industriel, et notamment les modalités de consultation du public. Le second, publié le 19 août, s’applique à la dépollution des sites industriels lors de leur fermeture.