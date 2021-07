[La saga du corps de Mines, épidode 5] "Il n’est pas éternel, mais le Corps des Mines a la peau dure", selon trois chercheurs

L'Usine Nouvelle vous dévoile le dernier épisode de sa série sur le Corps des Mines, ce corps d'élite historique et parfois controversé qui alimente en cadres la haute administration, les cabinets ministériels ou les Etats-majors du CAC 40. Hervé Joly et François-Xavier Dudouet, directeurs de recherche au CNRS, et Adrien Delespierre, docteur en sociologie de l’Université Paris-1, travaillent depuis des années sur les Grands Corps et l'Ecole Polytechnique. Ils évoquent le futur du Corps des Mines.