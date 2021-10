« La RSE est insuffisante face à la dégradation du monde », estime Sylvain Breuzard, le PDG de Norsys et président de Greenpeace France

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © P. Bonnière / La Voix du Nord Sylvain Breuzard prône un modèle de perma-entreprise sans déchets, non destructeur des ressources et moins émetteur de CO2.

Quelle est la philosophie de la perma-entreprise que vous avez imaginée ?

C’est avant tout un modèle de développement destiné à répondre à l’urgence écologique et sociale. Je suis convaincu que les entreprises savent faire vite quand elles le veulent. Elles sont un énorme vecteur de changement. Ce modèle s’inspire de la permaculture – qui est d’ailleurs une philosophie plus qu’une simple manière d’alimenter la population –, et en particulier de ses trois principes éthiques : prendre soin des humains, prendre soin de la Terre, se limiter et redistribuer les surplus. Sa mise en œuvre est guidée par des règles issues de la permaculture, comme le fait de ne produire aucun déchet ou de cultiver l’inventivité pour faire face au changement. Cela pousse aussi à s’interroger sur l’usage de toutes les formes de ressources pour en réduire la consommation, voire les régénérer, un concept également tiré de la permaculture.

