La reprise est bientôt là, comment renforcer vos fonds propres pour en profiter

Besoin de renforcer ses fonds propres ? « La boîte à outil est maintenant la plus belle d’Europe », se félicite Nicolas Dufourcq, la directeur général de Bpifrance. A partir d’avril, le dispositif de quasi fonds propres garantis par l’Etat devrait compléter les solutions pour les entreprises à la recherche d’argent frais. Les prêts participatifs, distribués par les banques, et les obligations Relance, déployées par les sociétés de gestion, devraient permettre d’injecter 20 milliards d’euros d’ici juin 2022 dans le tissu de PME et d’ETI. Quasi fonds propres, fonds d’investissements, obligations convertibles de Bpifrance… La palette est désormais large pour les entreprises dont les perspectives de croissance restent solides. Ce ne sera pas de trop pour ne pas brider leur redémarrage.