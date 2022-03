La reprise économique européenne rattrapée par le choc de la guerre en Ukraine

Les répercussions de la guerre en Ukraine se font déjà à sentir pour les entreprises et les ménages. Un exemple parmi d'autres : le fabricant d’engrais Yara va réduire la voilure dans ses sites européens, face à la flambée des prix du gaz. Ses usines du Havre en France et de Ferrara en Italie ne tournent qu’à 45 % de leurs capacités. La production d’urée et d’ammoniac nécessite du méthane.

Avec un prix du baril proche de 130 dollars et de 214 euros le mégawattheure pour le gaz européen, l’envol des prix de l’énergie va peser sur la croissance européenne.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]