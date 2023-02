La rémunération des dirigeants, sujet sensible des assemblées générales en 2023

Avril 2022. Le sujet de la rémunération du patron de Stellantis, Carlos Tavares, s’invite en plein entre-deux tours de la campagne présidentielle. Les deux prétendants à l’Elysée, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qualifient alors de « choquant » le montant de 66 millions d’euros mis sur la table par Phitrust, une société de gestion actionnaire du constructeur. « Normalement, on parle de l’acceptabilité sociale de la rémunération des dirigeants uniquement en année électorale », commente Bénédicte Hautefort fin janvier, lors d’un échange consacré à la préparation des assemblées générales 2023.

Cette année marque donc une petite surprise pour la cofondatrice de la fintech Scalens, dont le but est d’accompagner des entreprises cotées dans la relation avec leurs actionnaires. « On ne s’y attendait pas mais cet enjeu de l’acceptabilité sociale reste important en 2023. Le contexte économique, avec l’inflation et la fin des aides liées au Covid dans tous les pays, engendre une pression très forte sur le pouvoir d’achat et l’emploi comme on le voit avec les licenciements aux Etats-Unis », souligne-t-elle.

Des fixes en augmentation dans beaucoup d'entreprises

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]