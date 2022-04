L’Usine Nouvelle. - Les Français ont-ils découvert la désindustrialisation de la France à l’occasion de la crise du Covid ?

Jérôme Fourquet. - La crise du Covid a fait office de révélateur. Une grande majorité de Français avait conscience de la réalité de la désindustrialisation, mais pas forcément de son ampleur. Ils l’ont découverte quand ils ont compris que la France n’avait quasiment plus de masques et que certains produits pharmaceutiques n’étaient plus fabriqués sur le sol national. Mais il y avait des signes avant-coureurs. Selon le cabinet Trendeo, de 2008 à 2021, 946 sites industriels de plus de 50 salariés ont été rayés de la carte. Aucun territoire n’a été épargné, aucune filière industrielle. Les spécialistes disposaient d’un autre indicateur : le bilan de la balance commerciale de la France, structurellement déficitaire.

Sarah Guillou. - La dégradation de la balance commerciale, à partir de 2004, est effectivement un symptôme de la réduction des capacités de production sur le sol français, puisqu’un pays exporte surtout les produits issus de sa base industrielle. Une poignée d’entreprises, 135 000 seulement, sont exportatrices… La fragilité de la balance commerciale provient aussi de la fragmentation de l’organisation internationale de la production, qui a créé un réseau d’interdépendances entre producteurs. Pas un seul endroit du monde n’a échappé au choc sur l’économie d’un petit territoire chinois, celui de Wuhan.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]