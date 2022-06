«La relocalisation est économiquement nécessaire et écologiquement indispensable», défend Carine Guillaud de Relocalisations.fr

L'usine Nouvelle. - Vous animez le think tank Relocalisations.fr : comment est-il né et quel est son objet ?

Carine Guillaud. - Ce think tank associe des entrepreneurs comme Frédéric Granotier, le patron de Lucibel, des chercheurs, des étudiants et des jeunes actifs qui pensent que la relocalisation est économiquement nécessaire, écologiquement indispensable et qu’elle peut apaiser les tensions sociales en France. Le déclic a eu lieu pendant la crise sanitaire, lorsque je me suis aperçue que faute de masques, un produit à faible valeur ajoutée, je ne pouvais protéger ni mes parents, ni mes enfants.

Avec d’autres personnes, nous avons été frappés par une étude du Trésor qui chiffrait au nombre de 12, les produits sur lesquels la France était vulnérable, avec des catégories assez étranges comme les plantes en plastique. En réalité, le problème est beaucoup plus grave et cette note le minimisait. En reprenant les chiffres des douanes, nous nous sommes aperçus que sur 500 milliards d'euros d’importations, la moitié sont des produits manufacturés, dont 60 milliards vulnérables, car issus d’un ou de très peu de pays fournisseurs.

Quels sont ces produits ?

[...]