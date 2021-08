«La relance, une opportunité pour faire du développement de l'industrie une priorité», estime Éric Trappier, président de l'UIMM

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © DAHMANE Selon Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation et président du Gifas et de l'UIMM, certaines entreprises françaises renoncent aux aides d'État en raison de la complexité des démarches à effectuer.

L'Usine Nouvelle. - Comment sortir des mesures de soutien en évitant les défaillances ?

Eric Trappier. - Les aides pour tous, c’était bien, on était sur un plan de sauvetage. Maintenant que l’économie repart, il faut entrer dans une cartographie plus fine. Par exemple, dans l’aéronautique, il va falloir tenir un peu plus longtemps avec du chômage partiel, en fonction du niveau d’activité. Dans d’autres secteurs, il faut prévoir une phase de transition. Mais comme dans toute course, l’important est de partir à l’heure. En Chine, c’est reparti. Aux États-Unis, il y a eu un choc de confiance, notamment grâce aux aides du gouvernement, et l’activité est repartie plein pot. En Europe, il y a le plan de relance, mais on en parle depuis l’été dernier et il n’est toujours pas débloqué. L’économie française a besoin de renouer avec la confiance. L’important, c’est de créer un climat vertueux pour les entreprises. La reprise et la relance sont des opportunités pour prioriser le développement de l’industrie.

Cet article est réservé aux abonnés

