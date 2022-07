La rédaction de l’Usine Nouvelle vous dit tout sur son numéro d'été

Une éclaircie et des nuages. Voilà comment il est possible de résumer la situation économique en ce moment. L'éclaircie, c’est l’attractivité de la France et l’annonce, lors du dernier sommet Choose France, de l’installation d’une méga-usine de semi-conducteurs portée par l'américain Globalfoundries et le franco-italien STMicroelectronics.

Les nuages, eux, sont persistants. Hausse des prix de l’énergie sur fond de manque de gaz, cet hiver, en raison de la guerre en Ukraine. Indisponibilité d'une partie du parc nucléaire. Parité euro-dollar qui ne fait pas que des heureux. Difficultés pour de nombreux industriels de s’approvisionner. Il faut ajouter à cela la difficulté, pour de nombreuses entreprises, à trouver les bons profils à l'embauche.

Dossier spécial 40 pages bioressources

C’est dans ce contexte que l’Usine Nouvelle propose cet été un numéro exceptionnel sur les bioressources. Pour répondre aux enjeux climatiques, relocaliser et sécuriser leurs approvisionnements, les industriels s’emparent de plus en plus de ces ressources animales et végétales. Grâce à notre réseau de plus de 20 correspondants partout en France, nous vous proposons un tour de France de ces champions du biosourcé. Une mine d’or de solutions pour imaginer demain et renouveler l'industrie.

Pour découvrir ces champions et comprendre comment la rédaction de l’Usine Nouvelle a fabriqué ce numéro, nous vous proposons en replay un webinaire pour entrer dans les coulisses. Ce rendez-vous est aussi l’occasion de découvrir les lauréats des trophées de l’Industrie durable. Et de comprendre pourquoi Airbus est face à un défi historique. Pour répondre à la demande des compagnies, l’avionneur doit augmenter les cadences de production, et entraîner ses sous-traitants dans cette accélération. Un défi là aussi très ambitieux.

