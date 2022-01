La pépite du quantique Pasqal fusionne avec la start-up néerlandaise Qu&Co pour créer un leader européen

© Hervé Boutet Pasqal signe la première fusion européenne du secteur en se rapprochant de la start-up néerlandaise Qu&Co.

L’année commence fort pour le spécialiste français du quantique Pasqal. Dans un communiqué publié le 11 janvier, l’entreprise issue de l’Institut d’optique de Palaiseau (Essonne) a annoncé sa « fusion » avec la start-up néerlandaise experte des algorithmes quantiques Qu&Co, spécialiste des applications dans la pharmacie, la finance et la simulation physique.

Dans les faits, l’opération ressemble davantage à une acquisition (dont le montant n’a pas été communiqué). L’entité conserve le nom et le PDG de Pasqal, qui intègre les 14 salariés de Qu&Co et, surtout, ses différents bureaux à Amsterdam (son actuel siège), en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. « Nous voulons faire un leader européen, affirme Georges-Olivier Reymond, PDG de Pasqal, à L’Usine Nouvelle. Cette fusion va nous permettre de nous internationaliser et d’adresser des marchés plus larges. »

Des applications adaptées à la plateforme de Pasqal

