La métallurgie donne un coup de jeune à sa formation en Île-de-France

L’Aforp, centre de formation et d’apprentissage de la métallurgie en Île-de-France, inaugure jeudi 8 juillet son nouveau bâtiment dans le parc d’activités Paris Nord II à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Et profite de cet emménagement pour dépoussiérer l’image de l’industrie auprès des jeunes et se rapprocher de nouvelles entreprises.