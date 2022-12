La géothermie de surface va-t-elle bientôt prendre racine?

«Vous ne serez pas déçus». Au cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, on assure mettre les bouchées doubles pour donner de l’élan à la géothermie de surface. Après la publication mi-octobre d’un rapport du Haut-commissariat au Plan sur cette «arme puissante» et alors que le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est actuellement en discussion au Parlement, le gouvernement affiche sa volonté de développer et structurer cette filière. Grâce à des simplifications rédactionnelles, le gouvernement souhaite «donner un "push" à la géothermie dans le résidentiel et le tertiaire». Pour y parvenir, l'exécutif juge essentiel d’accélérer les procédures et d’apporter un véritable soutien pécuniaire au secteur, qui manque par exemple cruellement de foreurs. Le tout, en «donnant un cadre qui permette de mieux maîtriser les impacts» environnementaux des installations, notamment sur les eaux souterraines.

