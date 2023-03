«La frugalité suppose de penser son appareil productif pour ne pas surconsommer», selon Emmanuel Hache (IFP Énergies nouvelles)

L'Usine Nouvelle - Pourquoi défendez-vous la sobriété matière ?

Emmanuel Hache - La consommation journalière de matériaux (minerais, métaux, énergie et biomasse) s’élève à 34 kg par jour et par personne dans le monde. Nous étions à 26 kg au début des années 2000 et nous devrions atteindre 45 kg en 2060 ! Ces extractions engendrent des pressions environnementales sur l’air, le sol et les eaux. D’autant que l’empreinte minière, soit tout ce qu’il faut artificialiser pour construire une mine et produire un métal, augmente avec la baisse de la concentration des minerais. On peut penser aux éléments de terres rares, qui apportent les vitamines des technologies modernes mais dont l’exploitation est très polluante et destructrice pour l’humanité et la biosphère. La ville de Bayan Obo, en Mongolie intérieure en Chine, est entourée de "villages du cancer".

[...]