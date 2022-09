La French Tech reste optimiste sur son avenir

Les start-up françaises se montrent optimistes malgré la crise. Alors que le France Digitale Day doit rassembler start-up et investisseurs le 28 septembre, le baromètre de l’association France Digitale et du cabinet EY, publié mardi 20 septembre et réalisé auprès de 583 répondants, dresse un état des lieux résolument positif. Le chiffre d’affaires de ces jeunes entreprises a augmenté de 23% en moyenne entre 2020 et 2021, pour atteindre un total de 8,3 milliards d'euros, contre 6,7 milliards d'euros un an plus tôt.

Pour 2022, 39% des entreprises interrogées estiment qu’elles vont doubler leurs revenus. Côté levées de fonds, elles ont atteint un niveau record en 2021, avec 32 millions d’euros levés, quasiment le double par rapport aux 18 millions d'euros levés en 2020. Au premier semestre 2022, les start-up de la French Tech ont déjà levé 8,4 milliards d'euros, selon le baromètre du capital risque d'EY, en hausse de 63% par rapport au premier semestre 2021. Pour la suite, France Digitale se montre plus prudente, mais les récentes levées de fonds d'Innovafeed (250 millions d'euros) et de l'installateur de bornes de recharge, Zeplug (240 millions d'euros), montrent que certains projets trouvent encore preneur.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]