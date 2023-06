La France, l'Allemagne et l'Italie s’allient pour l'accès aux matières premières critiques

«La crise du Covid et la guerre en Ukraine ont conduit à une prise de conscience sur la forte dépendance de l’Europe sur les matières premières et la nécessite de réorganiser nos chaînes d’approvisionnement, a affirmé Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, lors d’une conférence de presse à Berlin ce lundi 26 juin en présence de ses homologues allemand et italien. Cela n’a aucun sens d’investir dans de nouvelles usines de batteries, de panneaux photovoltaïques ou de puces électroniques si nous continuons à dépendre à 95 %, voire 100 %, des importations de lithium, de cobalt ou encore de silicium».

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]