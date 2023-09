La France et l’Allemagne veulent s'attaquer à l’excès de normes et de bureaucratie en Europe

L’Europe doit se donner les moyens pour faire jeu égal avec la Chine et les Etats-Unis. Tel était le message envoyé par Bruno Le Maire, en visite le 13 septembre à Berlin où il a assisté au Conseil des ministres et rencontré des organisations patronales. «L’Europe ne peut se satisfaire d’une croissance moyenne de 1% et d’une productivité en berne, a martelé le ministre de l’Economie. Sa stratégie industrielle doit être plus claire, plus volontariste et plus innovante.»

