La France et l’Allemagne mettent en scène leur entente industrielle

A deux mois des élections fédérales allemandes, Peter Altmaier et Bruno Le Maire se sont offert une dernière conférence de presse commune à Bercy. Les deux ministres de l’Economie n’ont jamais caché leur entente personnelle, et se donnent mutuellement du "cher ami". Depuis 2018, la France et l’Allemagne ont rarement été aussi alignées en matière de politique industrielle. Cette entente tient beaucoup au changement de pied, côté allemand, face aux nouvelles menaces qui pèsent sur son industrie. Les deux ministres ont été à la manœuvre pour pousser les projets européens de coopération industrielle (PIIEC) dans les batteries, la nanoélectronique et l’hydrogène dans les prochains mois. Début 2019, ils avaient avec leur "Manifeste franco-allemand pour l'industrie" poussé à un changement de pied de la Commission européenne en matière de la stratégie industrielle. Pour leur dernière réunion de travail, Peter Altmaier et Bruno Le Maire se félicitent d’avoir trouvé un dernier accord sur la politique spatiale et les lanceurs, sur lequel les discussions trainaient depuis douze mois.