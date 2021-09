La France est désormais dotée de 127 sites industriels "clés en main"

Pouvoir installer rapidement des sites industriels ou logistiques est l'un des éléments de l’attractivité d’un territoire. La France réputée pour la complexité de ses procédures et une certaine lenteur administrative veut casser cette image et s’oriente sur une approche proactive. Le ministère de l’Economie et celui de la Cohésion des territoires dévoilent ce 23 septembre 49 nouveaux sites industriels dit « clés en main » qui bénéficient d’une bonne accessibilité en termes d’infrastructures et de réseaux, de présence de salariés et d’écosystèmes locaux.