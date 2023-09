La France est à la quatrième place mondiale de la RSE… mais doit encore accélérer

La France et ses entreprises confirment leur avance en matière de RSE, selon la 5e édition de l’étude, publiée le 7 septembre, par le fournisseur d’évaluations EcoVadis et le médiateur des entreprises, rattaché à Bercy. Est-ce suffisant pour autant ? La question a de quoi tarauder, alors que que la « bascule climatique » – ou « l’effondrement » en fonction des traductions – a commencé selon António Guterres, secrétaire général de l’ONU. Dans le même temps, les trois derniers mois ont connu de températures records au niveau mondial, selon l’observatoire climatique européen Copernicus. « Oui, il faut aller encore plus vite, encore plus fort, mais il faut aussi souligner l’effort colossal qui est en train d’être fourni », a nuancé Pierre Pelouzet, le médiateur des entreprises, devant les médias.

