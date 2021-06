La France conserve (de peu) sa place de pays le plus attractif d’Europe

Il s’en est fallu de peu. Mais la France a conservé en 2020 sa place de première destination européenne pour les investissements directs étrangers selon le baromètre annuel d’EY sur l’attractivité. Une première marche du podium sur laquelle elle était déjà l'année précédente. Avec 985 projets d’investissements annoncés en 2020, la France est au coude à coude avec le Royaume-Uni (975) et l’Allemagne (930), ses éternels concurrents européens. C’est dans l’Hexagone pourtant que la chute du nombre de nouveaux projets a été la plus forte. En un an, les projets d’implantation ou d’extension de sites ont reculé de 18 %, contre 12 % au Royaume-Uni et 4 % en Allemagne.