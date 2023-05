«La France a démontré sa résilience face aux crises», estime le directeur général de Business France

L'Usine Nouvelle : Quelque 200 PDG de groupes étrangers sont attendus le 15 mai à Versailles pour le sommet Choose France. La France a-t-elle retrouvé son attractivité ?

Laurent Saint-Martin : Oui. Le baromètre d’EY confirme que la France se trouve en pole position en Europe pour la quatrième année consécutive et le cru 2023 du sommet Choose France va réserver de belles annonces. Ce millésime prouve le leadership de la France et donne de bonnes raisons d’espérer. Notre pays est resté attractif en 2022 et la dynamique continue pour les prochains mois. Un dossier comme ProLogium (le fabricant taïwanais de batterie qui doit ouvrir une gigafactory à Dunkerque), nous ne l’aurions pas eu il y a quelques années. J’étais à Taipei il y a trois semaines lors des discussions finales. L’Etat et les collectivités locales ont travaillé main dans la main pour avancer des solutions clefs en main. Tout cela, on ne savait pas le faire avant. Il y a aussi un cercle vertueux : quand vous obtenez de belles signatures, vous attirez d’autres bons investissements.

