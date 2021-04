La foire de Hanovre ouvre ses portes pour exposer l’industrie 4.0 en numérique

“Le numérique et la communication ont beaucoup changé ces vingt dernières années, et encore davantage ces douze derniers mois”, a entamé Jochen Köclker, le PDG de la prestigieuse Foire de Hanovre - ou Hannover Messe, en version originale - pour présenter la dernière édition du salon à la presse. Malgré les espoirs des organisateurs, le grand salon de l’industrie, de la fabrication et de l’énergie se tient du 12 au 16 avril 2021… en version numérique. Une déception pour beaucoup, mais qui permettra d’insister encore plus fortement sur les bénéfices de la numérisation pour l’industrie.