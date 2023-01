La filière française des systèmes embarqués cherche à surfer sur la vague de l’edge computing

Les enjeux et opportunités de l’edge computing ont été le thème des 15e Assises de l’embarqué, qui se sont déroulées mardi 17 janvier au ministère de l'Economie à Paris. Loïc Duflot, chef du service de l’économie numérique à la Direction générale des entreprises (DGE), a invité la filière française des systèmes embarqués à saisir l’opportunité de l’edge computing et mis le doigt sur trois enjeux majeurs de cette nouvelle vague technologique : la souveraineté de l’Etat, la sécurité des données et la compétitivité de l’industrie.

Embedded France, l’association représentative de la profession, n’a pas attendu cet appel pour se positionner sur le sujet avec la création, en 2022, d’un groupe de travail sur l’edge computing copiloté par Eliane Fourgeau, directrice générale de Quantyss, une société de conseil pour les deeptech, et Frédéric Desbiens, directeur de programme Internet des objets et edge computing à la fondation Eclipse, de promotion de l’innovation dans le logiciel open source. Sa mission est d’explorer les opportunités de développement et d’encourager les initiatives d’innovation en s’appuyant sur des pôles de compétitivités comme Systematic, référence dans les systèmes embarqués en Ile-de-France.

Instrument clé de souveraineté

[...]