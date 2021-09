La filière électronique se mobilise pour créer 18 000 postes en France d’ici à trois ans

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Selha Group Carte électronique en fabrication chez le sous-traitant Selha Group

La filière électronique va devoir accélérer ses plans de recrutement. Selon les premières conclusions d’une étude du cabinet KYU, elle aurait besoin d’ouvrir en France 18 000 nouveaux postes au cours des trois années à venir, ce qui représenterait la création de 6 000 emplois par an. Les postes à créer se répartissent également entre les opérateurs (bac et bac pro), les techniciens et les ingénieurs.

« Ces chiffres résultent d’une enquête réalisée auprès de 500 entreprises et bureaux d’études, y compris dans les industries en aval utilisatrices de l’électronique, précise à L’Usine Nouvelle Gilles Rizzo, délégué général de l’Acsiel, le syndicat professionnel des composants et équipements de production électronique. Ils confirment ce que nous pensions, à savoir que nous allons devoir recruter beaucoup plus qu'avant. A cela, s’ajoutera le remplacement des départs à la retraite, qui s’annoncent importants en raison de la pyramide des âges dans la profession, et le renouvellement habituel des autres postes devenus vacants. »

