La feuille de route à 10 milliards d'euros du Corac pour décarboner l'aviation

La décarbonation du transport aérien va propulser la recherche et l’innovation vers de nouveaux sommets. Alors qu’Airbus a dévoilé mardi 22 février le lancement avec Safran et General Electric d’un démonstrateur de système de propulsion à hydrogène, basé sur un A380 modifié, la nécessité d’investir massivement pour mettre au point les technologies ad hoc se concrétise. «Au niveau français, la feuille de route que le Corac vient de définir prévoit un investissement total de 10 milliards d‘euros sur la décennie», annonce Bruno Even, président du Conseil pour la recherche aéronautique civile (Corac) et PDG d’Airbus Helicopters.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]