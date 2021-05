« La défiance vis-à-vis des industriels qui créent la richesse du pays est difficilement compréhensible », estime Eric Trappier (UIMM)

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © DAHMANE Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, élu en avril 2021 président de l'UIMM, prône un allègement des contraintes qui pèsent sur les industriels.

Eric Trappier - Défendre la cause de l’industrie d’abord ! Dans notre pays, elle est critique, à la fois stratégique et en déclin. Un déclin qu’il faut absolument enrayer. Ma deuxième motivation est d’offrir un avenir aux jeunes par et pour l’industrie. Il faut former, redonner de l’attractivité aux métiers qui permettent de concevoir et produire. Et tout faire pour que le chômage baisse.



Comment se portent les entreprises de la métallurgie ?

[...]