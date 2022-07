La deeptech Sakowin trouve 9 millions d’euros pour son démonstrateur d’hydrogène de gaz sans CO2

Gérard Gatt a fini par convaincre. Mais il lui aura fallu cinq ans. Après avoir persuadé quatre industriels d’investir 1 million d’euros dans l’entreprise en décembre 2021, le dirigeant fondateur de la deeptech Sakowin, créée à Aix-en-Provence en 2007, a convaincu Bpifrance, puis l’Europe, de financer son démonstrateur de production d’hydrogène à bas de méthane sans émission de CO2 par une technologie plasma. En mars, Bpifrance lui accordait un prêt d’amorçage de 500 000 euros et une aide au développement Deeptech de 2 millions d’euros. Et, comme la start-up a été sélectionnée par l’accélérateur du Conseil européen de l’innovation (EIC Accelerator), la Banque européenne d’investissement va y investir 4 millions d’euros en equity et lui donner 2,5 millions d’euros en subvention.

Un pilote industriel en 2023

