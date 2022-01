La crise sanitaire a compliqué l’accès à l’emploi pour les jeunes diplômés en 2020

Le Covid-19 n’en finit plus de ternir la scolarité des étudiants. Depuis mars 2020, ils ont dû mettre entre parenthèses leur vie sociale, suivre les enseignements à distance et renoncer à certains stages et échanges à l’étranger. Une enquête de l'Insee publiée le 6 janvier constate que la crise sanitaire freine en outre leur insertion sur le marché professionnel à l'issue de leur formation.