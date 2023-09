La conférence sociale veut déboucher sur une augmentation des bas salaires

«Il est intéressant que la question des bas salaires soit évoquée dans une discussion entre les chefs de partis et le président de la République», a relevé Olivier Dussopt, ministre du Travail, invité le 26 septembre par l’Association des journalistes de l’information sociale (Ajis). Face à l’impossibilité pour l’exécutif d’imposer les augmentations de salaires qu’il réclame aux employeurs, le sujet est effectivement sorti du cénacle des partenaires sociaux pour s’inviter à l’agenda politique. C'est donc en présence de la Première ministre qu'organisations syndicales et patronales se retrouveront, le 16 octobre, au Conseil économique, social et environnemental (CESE), pour une conférence sociale promise par le chef de l'Etat.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]