La Commission européenne veut harmoniser l'impôt sur les sociétés

La Commission européenne a validé mardi 18 mai le BEFIT (Business in Europe Framework for Income Taxation), un projet d'harmonisation de la fiscalité des entreprises. Comme l'a déclaré son vice-président Valdi Dombrovkis, cette initiative « jettera les bases d'un système d'imposition des sociétés en Europe, adapté au XXIe siècle » et devrait dynamiser durablement la croissance économique. L'exécutif européen voudrait notamment que certaines grandes entreprises opérant dans l'Union européenne (UE) publient leurs taux d'imposition effectifs. Cette mesure garantirait selon les États membres une plus grande transparence publique et une lutte plus efficace contre l'utilisation abusive de sociétés écrans et l'évasion fiscale.