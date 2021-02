La Chine menace-t-elle l’innovation et la loi de Moore dans les puces ?

Voilà un rapport qui conforte l’administration Biden dans sa ligne dure de vis-à-vis de la Chine dans les puces électroniques. Il est publié par le think tank américaine ITIF (Fondation pour les technologies de l’information et l’innovation) sous le titre pour le moins provocateur « Moore’s Law Under Attack: The Impact of China’s Policies on Global Semiconductor Innovation » qui suggère que la loi de Moore et l’innovation sont menacées par les politiques chinoises dans les semi-conducteurs.

Un modèle vertueux d'innovation

La loi de Moore, qui prévoit le doublement de la densité des puces tous les deux ans, constitue le fondement et l’aiguillon de l’innovation de l’industrie des semi-conducteurs depuis plus de 55 ans. Les progrès continus qu’elle entraîne dans ce secteur sont considérés comme essentiels à la croissance économique et au développement de tous les secteurs de la vie moderne. Ils se fondent sur un cycle vertueux dans lequel les entreprises investissent une grande partie de leurs bénéfices dans la recherche et le développement de pointe. Un modèle qui risque d’être chamboulé par l’offensive chinoise dans les puces.

