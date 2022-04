«La Chine est dans une ouverture sélective», pour l'historien François Godement

L'Usine Nouvelle. - La Chine applique une stratégie zéro Covid stricte. Jusqu’où le pays se referme-t-il ?

François Godement. - Xi Jinping a résolu plusieurs problèmes en même temps. Il redoute la « pollution spirituelle » importée. Les voyages et les études à l’étranger offraient un moindre contrôle relatif aux élites et aux classes moyennes chinoises. C’était une soupape tolérée pour une partie de la population. On comptait 200 millions de voyages à l’étranger par an, y compris vers Hongkong, avant la crise. Tout cela a disparu. Il est difficile de distinguer ce qui relève du Covid et ce qui tient d’une politique plus fondamentale de Xi Jinping, incarnée par la « double circulation ».

En quoi consiste-t-elle ?

