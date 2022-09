«La CFDT ne renoncera jamais à réformer le système des retraites pour le rendre plus juste», déclare Laurent Berger

L'Usine Nouvelle - Le gouvernement aimerait financer certaines politiques de solidarité par une réforme des retraites. Pourquoi s’y opposer ?

Laurent Berger - C’est un point aveugle de la pensée gouvernementale. Bruno Le Maire dit qu’il faut reporter l’âge légal de départ en retraite pour que les Français travaillent plus. Mais il n’y a jamais eu autant de gens au travail ! Le problème, c’est qu’on ne travaille pas assez en début et en fin de carrière. Le gouvernement a raison de vouloir financer l’éducation, la santé, la transition écologique. Mais est-ce au travail de le faire ? Il existe un outil pour cela, c’est la fiscalité. Et si le travail doit contribuer en partie, alors il faut que les seniors ne soient pas mis à la porte des entreprises à 55 ans, et qu’on n’attende pas d’avoir 25-30 ans pour y entrer.

