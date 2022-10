La Banque européenne d'investissement ne devrait pas financer le nouveau nucléaire en France

En France, le nouveau nucléaire est bien parti pour jouer un grand rôle dans le futur mix électrique. Début février, Emmanuel Macron a annoncé à Belfort la construction de trois paires d’EPR 2 dans l’Hexagone et vouloir étudier la construction de huit autres. Les deux premiers EPR 2 seront construits sur la centrale de Penly (Seine-Maritime), la deuxième paire à Gravelines (Nord) et la troisième dans la vallée du Rhône. Mais le financement de ce renouveau du nucléaire français reste en suspens. Acteur majeur du financement des entreprises et des collectivités territoriales, la Banque européenne d’investissement (BEI) devrait en tout cas se tenir à l'écart de ce projet.

