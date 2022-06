La Banque de France prédit une croissance en berne et une inflation durable

Face à l'enlisement de la guerre en Ukraine et à l'explosion des prix de l'énergie, la Banque de France a abaissé mardi 21 juin ses projections macroéconomiques pour la période 2022-2024. Alors qu'elle misait mi-mars sur une croissance française comprise entre 2,8% et 3,4% pour l'année 2022, elle table désormais sur une hausse de seulement 2,3%. Un chiffre nettement inférieur à celui estimé par le FMI mi-avril (2,9%), par la Commission européenne mi-mai (3,1%) et par le gouvernement l'automne dernier (4%). L'exécutif doit justement publier ses nouvelles prévisions dans les prochaines semaines, tandis que l'Insee livrera les siennes dès vendredi.

Succès du bouclier tarifaire sur l'énergie

[...]