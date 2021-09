La Banque de France « ne voit pas de signes alarmants » de défaillances d’entreprises

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Banque de France La Banque de France ne se montre pas particulièrement inquiète des conséquences de la fin du "quoi qu'il en coûte" sur les entreprises.

Malgré la fin du « quoi qu’il en coûte », la rentrée de septembre 2021 ne devrait pas être, comme cela était déjà pressenti en début d'été, le théâtre d’une explosion des défaillances d’entreprises. Fonds de solidarité, chômage partiel, prêts garantis par l’Etat (PGE)… L’accumulation des dispositifs de soutien public avait pourtant suscité la crainte de voir des entreprises « zombies », qui n’auraient pas été viables dans d’autres circonstances, sombrer une fois ces aides levées.

« Finalement, dans le cas de la France, on ne voit pas vraiment de signes alarmants de ce côté-là », a rassuré Olivier Garnier, le directeur général des statistiques, des études et de l’international à la Banque de France, lors d’une conférence de presse mardi 7 septembre. Selon lui, l’institution n’a donc « pas de préoccupation particulière » sur le sujet, et ce même « dans le cadre de la sortie progressive » des mesures de soutien.

Stabilisation de l’endettement

