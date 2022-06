L’usine Renault de Sandouville revient à son niveau de production de 2017 et embauche

Au cours d’un Comité social et économique (CSE) qui s’est tenu vendredi 24 juin, la direction de l’usine Renault de Sandouville a annoncé le recrutement de 105 salariés en CDI au second semestre 2022. Ces recrutements sont directement liés au fort niveau de commandes reçues par l’usine qui fabrique le véhicule utilitaire Trafic avec 1 677 salariés pour l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et pour Renault Trucks.

