L'urgence climatique exige plus qu'une réponse technologique, alerte l'Académie des technologies

Voiture électrique, poids lourds et avions à hydrogène, captation et séquestration carbone… Ces technologies sont régulièrement présentées comme des solutions pour décarboner notre économie et atteindre l’objectif de zéro émission à l’horizon 2050. Mais seront-elles suffisantes ? Non, répondent les 360 membres de l'Académie des technologies. «La sobriété est nécessaire car la technologie ne suffira pas à faire face à l’urgence climatique», affirment les 360 académiciens dans un rapport, intitulé «Matière à penser sur la sobriété», présenté le 27 juin lors d’un séminaire.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]