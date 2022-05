Ca n’en finira donc jamais pour elles… Après la série de suicides qui a touché les salariés du groupe entre 2007 et 2010 (35, dont 19 examinés par le tribunal), les parties civiles au procès de France Télécom vont devoir affronter à nouveau les souvenirs et traumatismes de cette période. Six anciens dirigeants de l’opérateur téléphonique, sur les sept condamnés en 2019, ont fait appel et seront à nouveau jugés, à partir du 11 mai et jusqu’en juillet, par la cour d’appel de Paris. 35 audiences sont prévues.

Le 20 décembre 2019, à l’issue de trois mois d’un procès extrêmement suivi, les trois principaux dirigeants de la fin des années 2000, le PDG du groupe Didier Lombard, le numéro deux du groupe, Louis-Pierre Wenes et le DRH Olivier Barberot, avaient été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison, dont huit mois avec sursis, et à 15 000 euros d’amende pour « harcèlement moral institutionnel ». Quatre autres dirigeants moins gradés étaient reconnus coupables de complicité de harcèlement moral, et condamnés à quatre mois de prison avec sursis et 5 000 euros d’amende. Les huit prévenus devaient en outre verser plus de 5,7 millions d’euros d’indemnités aux victimes et à leurs ayant droits, ainsi qu’aux associations et syndicats qui les avaient soutenus. Les sept dirigeants avaient décidé de faire appel. Le DRH Olivier Barberot y a finalement renoncé en septembre dernier.

Harcèlement moral institutionnel ancré dans la jurisprudence

