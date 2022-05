Pasqal accélère vers la commercialisation de ses processeurs quantiques à base d’atomes froids. La start-up issue de l’Institut d’optique de Palaiseau (Essonne) a signé fin mars un partenariat avec le service cloud de Microsoft, Azure, pour mettre en ligne son calculateur. Une manière de générer des revenus en attendant que ce dernier soit assez mature pour être vendu et installé chez des industriels. Et de donner accès à cette technologie – jamais rendue accessible en ligne – au plus grand nombre.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]