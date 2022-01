L'opérateur augmenté d'ELM Leblanc

Le logiciel permet par exemple d’orienter l’ouvrier vers l’endroit où se trouve une pièce nécessaire pour assembler un produit. C’est le résultat d’un projet de 10 millions d’euros, Iron Men, démarré en 2018 et porté par l’ETI avec trois laboratoires de l’Institut Mines-Télécom et le soutien de Bpifrance. Grâce à cet outil, ELM Leblanc développe la polyvalence de ses salariés en basse saison et forme ses intérimaires embauchés en renfort pendant l’hiver.