L’OFCE pronostique une baisse du pouvoir d’achat

C’est un pavé dans la mare jeté hier par l’OFCE, l’un des instituts de conjoncture les plus sérieux en France. Selon cet organisme plutôt marqué au centre gauche, notre pouvoir d’achat pourrait nettement reculer cette année et l’an prochain. La raison en est simple: les mesures d’urgence prises par le gouvernement - comme la réduction à la pompe pour les carburants et la revalorisation des retraites, avancée par le gouvernement de quelques mois - ne suffisent pas à compenser l’inflation.

Selon l’OFCE, la perte de pouvoir d’achat enregistrée par les ménages sur les six premiers mois de 2022 est « la baisse la plus forte depuis quarante ans ». Nous le vivons tous, faire ses courses coûte aujourd’hui plus cher. Et demain, même en appliquant tous des gestes de bon sens pour réduire notre consommation d’énergie, la facture pour se chauffer va flamber…

Querelle de chiffres sur le chômage

