L'occasion manquée d'un numérique vert français

Serveurs, écrans, antennes et terminaux en tous genres… Contrairement à son image dématérialisée, le numérique a un impact physique bien réel. De l’ordre de 3 à 4 % des émissions mondiales de CO2. Un chiffre amené à augmenter selon les scientifiques, qui estiment que l’explosion du numérique ne sera pas compensée par les gains d’efficacité des puces et des datacenters. En débat à l’Assemblée nationale, le projet de loi climat et résilience fait l’impasse sur le numérique vert.