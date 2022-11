L’IRT Jules Verne prend un nouvel essor dans son Nautilus

L’Institut de recherche technologique (IRT) Jules Verne, créé il y a dix ans sur les thématiques du manufacturing (technologies de fabrication), s’attend à une croissance de 25% dans les trois prochaines années. Le Nautilus, son nouveau siège inauguré le 17 novembre, accompagnera cet essor. Cet immeuble accueille depuis cet été les 135 salariés de l’IRT. L’édifice, qui s’étend sur 7 000 m², comprend 3 000 m² de bureaux et 4 000 m² de halles techniques. Situé au cœur du pôle technologique Jules Verne à Bouguenais, près de l’aéroport Nantes Atlantique (Loire-Atlantique), il a notamment pour voisins Airbus, Daher, et les Technocampus EMC2 et Océan. Nautilus a représenté un investissement de 12,7 millions d’euros aidé par les collectivités et le Feder mais financé à hauteur de 9 millions par l’IRT lui-même.

[...]