L'intelligence artificielle à la rescousse des plans de parking

L’intelligence artificielle (IA) a ceci de remarquable qu’elle s’invite dans les secteurs où on ne l’attend pas. Lorsque vous chercherez une place de stationnement ou à manoeuvrer dans un souterrain, peut-être le parking en question aura-t-il été conçu par ce moyen. Derrière cette technologie, le logiciel Parkyze, lancé il y a deux ans par MBAcity, dont une nouvelle version (Parkyze 2) est lancée en ce mois de janvier 2022. Objectif affiché : intervenir non seulement pour obtenir une combinaison de places la plus judicieuse, mais aussi bien en amont du dépôt des permis de construire pour travailler sur la structure.