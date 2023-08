[L’instant tech] Weez-U Welding à l’assaut du soudage avec son robot télécommandé

«Weez-U Welding est né d’un constat des forces et des faiblesses de la robotique traditionnelle sur les opérations de soudure», explique simplement son cofondateur Benoit Tavernier. Les robots de soudure sont conçus pour répéter une opération unique sur des pièces strictement identiques et dans la même position. Des contraintes qui en font des outils largement utilisés par l’industrie automobile pour ses pièces précises en grande série. «Dans la réalité, beaucoup d’industries n’ont pas les mêmes conditions de répétabilité que celles de l’automobile», précise le dirigeant. L’ajout de caméras ou d’autres capteurs pour identifier les variabilités des pièces et corriger la trajectoire du robot n’est pas suffisant pour pallier ces problèmes.

Une manette ergonomique

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]