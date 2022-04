C’est une initiative qui s'inscrit dans le foisonnement de recherches visant à capturer et à transformer le CO2. Veolia, le Collège de France, le CEA et le SIAAP (Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne) se sont regroupés pour développer une technologie de capture et de recyclage du CO2 à la sortie des stations d’épuration. Les boues représentent une manne, car elles libèrent une certaine quantité de méthane (CH4), principal composant du gaz naturel.

Cependant, le méthane ne représente que 40% des émanations à la sortie des fermenteurs des stations d’épuration. Les autres émissions sont notamment celles de CO2. L’objectif du projet de Veolia et de ses partenaires est de transformer ce dioxyde de carbone en méthane et méthanol. A la clé, une réduction l’empreinte environnementale des stations d’épuration doublée d'une production d'énergie.

Un procédé en deux étapes

